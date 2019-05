Nouveaux plafonds pour les appels et SMS vers les pays de l'Union Européenne

La voiture était garée sur un parking d'un centre commercial à Hong Kong depuis 30 minutes lorsque l'incendie a débuté. Trois explosions sont visibles sur les caméras de surveillance et les pompiers ont mis 45 minutes à l'éteindre.

Les causes ne sont pas encore connues et le fabricant et les autorités continuent leurs enquêtes. En attendant, et « par prudence », Tesla déploie une mise à jour OTA pour ses Model S et X (les Model 3 ne sont pas concernés), comme le rapporte TechCrunch.

Elle modifie les paramètres de charge et de gestion des températures, mais sans plus de détails. Le but est de « mieux protéger la batterie et d'améliorer sa longévité », explique le fabricant à nos confrères.

Pour rappel, il y a trois semaines une autre Tesla avait pris feu, mais du côté de Shanghai cette fois-ci.