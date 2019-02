Nouveaux amendements pour favoriser le logiciel libre à l’école

L'annonce était attendue : les caractéristiques avaient fuité sur son site brésilien il y a tout juste deux semaines.

Comme prévu, quatre déclinaisons sont proposées, avec le Moto G7 Play de 5,7" (encoche et définition de 1 512 x 720 pixels) équipé d'un Snapdragon 632 pour commencer. Il sera vendu à partir de 170 euros.

Montons d'un cran avec le G7 Power de 6,2" (encoche et définition de 1 570 x 720 pixels). Le SoC reste le même, mais la batterie passe de 3 000 à 5 000 mAh. Il faudra cette fois-ci débourser 230 euros.

Passons au G7 « classique » avec les mêmes SoC et écran que le Power, mais avec une définition de 2 270 x 1 080 pixels et 4 Go de mémoire vive au lieu de 3 Go et 64 Go de stockage minimum (contre 32 Go pour les deux autres). Comptez 250 euros.

Enfin, le G7 Plus propose une finition plus soignée et intègre un SoC plus rapide : le Snapdragon 636. Selon le fabricant, il sera disponible à partir de 299 euros. Tous sont livrés avec Android 9, la dernière mouture du système d'exploitation de Google.