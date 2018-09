Nouveau trailer pour la saison finale de House of Cards, quid de Franck Underwood ?

La dernière saison de House of Cards débutera le 2 novembre sur Netflix. En attendant, la plateforme a mis en ligne un court trailer avec Claire Underwood en train de se recueillir sur la tombe de son époux Frank. Elle lui laisse un message : « Quand on m'enterrera, ce ne sera pas dans mon jardin. Et pour mon dernier hommage… ils feront la file ».

Rien de bien surprenant finalement puisque, suite aux révélations sur le comportement de Kevin Spacey, l'acteur n'est pas présent dans cette sixième saison. Depuis mars, nous savons que Claire Underwood sera aux commandes de la Maison Blanche.