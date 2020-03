Nouveau test Starliner à vide ? « Franchement, en ce moment, nous ne savons pas », dixit la NASA

Fin 2019, la capsule habitable Starliner de Boeing décollait sans aucun membre d’équipage à bord. Un test grandeur nature pour vérifier que tout se passait bien, avant d’installer des humains à bord.

Tout ne s’est justement pas passé comme prévu : la capsule n’a pas été en mesure de rejoindre la Station spatiale internationale et est revenue sur Terre au bout de deux jours.

Boeing et la NASA se montraient malgré tout positifs : « Nous avons probablement rempli 85 à 90% de nos objectifs », affirmait le vice-président de Boeing en charge des opérations spatiales. « Nous avons eu quelques difficultés, mais beaucoup de choses se sont bien passées, notamment l'entrée dans l'atmosphère et l'atterrissage "en plein dans le mille" de la capsule », ajoutait l’administrateur de la NASA.

La question était alors de savoir si ce demi-succès/échec était suffisant pour l’agence spatiale américaine, ou si un second test sans membre d’équipage devait être mis en place. Plus de deux mois plus tard, la question est toujours ouverte, comme le rappelle The Verge.

Le prochain vol sera-t-il habité ? « Très franchement, en ce moment, nous ne savons pas », reconnaît Doug Loverro, administrateur associé de la NASA pour les vols spatiaux habités.