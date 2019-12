Nouveau succès pour New Shepard de Blue Origin, le 6e de suite pour cette fusée

Après un léger retard à l’allumage à cause des caprices de la météo, la fusée a décollé hier pour rejoindre l’espace durant un court instant. Comme à chaque lancement, la société en profite pour rappeler qu’il s’agit d’une nouvelle « étape vers la qualification de New Shepard pour les vols spatiaux habités ».

Blue Origin se garde par contre bien de donner le moindre calendrier pour cette étape qui signera l’arrivée de riches touristes dans l’espace pour quelques minutes de vol. Pour l’instant, la société continue de faire « mûrir la sécurité et la fiabilité » de sa fusée.

Plusieurs versions de New Shepard se sont succédées au fil du temps, mais il s’agissait de la 6e mission pour cette troisième et dernière mouture. Une étape importante puisque New Shepard avait volé 5 fois.

Enfin, NS-12 était la 9e mission commerciale pour Blue Origin, qui vient de fêter sa 100e charge utile à bord.