Nouveau site pour Materiel.net : la fusion dans le groupe LDLC devient plus visible

Google Maps déploie actuellement plusieurs nouvelles fonctionnalités liées aux transports au commun, même si la plupart concernent pour l’instant l’Amérique du Nord uniquement.

Tout d’abord, un onglet réservé aux transports en commun, et dans lequel on peut enregistrer son adresse professionnelle et les moyens pour s’y rendre. Le même onglet préviendra d’un retard sur un trajet et proposera des solutions alternatives. Sur Android, des notifications pourront être envoyées pour signaler les soucis, comme des accidents.

Le même onglet prendra en charge les transports mixtes, incluant une partie conduite (donc sur un vélo, dans une voiture…) et une partie commune. Là encore, Maps remontera les éventuelles sources de retard, quand partir, combien il faudra prévoir de temps entre la station de train et le bureau, ainsi de suite.

Maps supporte aussi les positions exactes des bus et train dans 80 régions du monde, mais on ne sait pas lesquelles. La fonction permettra de prévenir si un transport a du retard, ou même si au contraire il est l’heure, l’utilisateur devant alors presser un peu le pas. Google promet une extension rapide de la fonctionnalité à d’autres villes.

Enfin, pour ceux qui n’ont pas le choix et sont condamnés à rester dans un bouchon, Google Maps est – enfin – compatible avec plusieurs services de streaming musical. Spotify, Apple Music et Google Play Music peuvent ainsi être contrôlés directement depuis l’application, évitant de faire la basculer vers le lecteur de musique à chaque opération.

Ces fonctions sont en cours de déploiement sur Android et iOS et devraient concerner l’ensemble des utilisateurs d’ici la fin de la semaine. On ne sait pas cependant dans quelle proportion ils seront utilisables ailleurs qu’aux États-Unis et au Canada, principaux concernés.