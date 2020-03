Nouveau MacBook Air : pas de problème avec le revêtement anti-reflet selon Apple, mais…

Dans un mémo interne envoyé par Apple à ses Authorized Service Providers et récupéré par MacRumors, il est fait mention de soucis liés au revêtement anti-reflet des nouveaux MacBook Air.

Le souci n’est pas spécifique à ces machines : on le retrouve depuis 2015 dans les MacBook Pro 13 et 15 pouces et dans le MacBook 12 pouces supprimé depuis. Il se manifeste par une usure du revêtement, souvent par pression des touches du clavier ou des abords du touchpad.

Interrogée à ce sujet par MacRumors, la firme a cependant démenti : il s’agissait d’une « erreur » dans le mémo, qui a été corrigée.

Faux, répond un technicien d’un centre de réparation agréé, pour qui le problème est connu de longue date et n’épargne pas davantage le nouveau MacBook Air que le modèle précédent, puisque la dalle est la même.

Les clients peuvent être d’autant plus frustrés qu’un programme de réparation existe pour les MacBook et MacBook Pro touchés par le souci depuis des années, mais pas pour les MacBook Air.