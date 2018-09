Nouveau départ chez Tesla : le responsable mondial des finances Justin McAnear

La société dispose depuis hier soir d'une nouvelle option pour son assurance AppleCare+. Nommée « AppleCare+ with Theft and Loss », elle inclut dans les deux incidents par an la perte et le vol, en plus de la casse accidentelle.

L'assurance est bien entendu plus chère. Pour un iPhone Xs par exemple, on passe de 199 à 299 dollars. Le tarif baisse de 50 dollars pour un Xr, et de 100 dollars pour un iPhone 7 ou 8. La mensualisation est possible, on passe alors de 9,99 à 14,99 dollars par mois.

Il faudra également payer une franchise en cas de perte ou de vol : 269 dollars pour un iPhone Xs, 229 pour un Xr et 199 pour un 7/8.

En France, l'assurance AppleCare+ pour les iPhone Xs est à 229 euros, comme pour l'iPhone X. Pour le Xr, le tarif descend à 169 euros.