Nouveau départ chez Snap : Imran Khan, le Chief Strategy Officer

Si le changement de version paraît important, il n'y a pas d'amélioration majeure à noter pour le gestionnaire de mot de passe. Cette mouture 2.40 est surtout l'occasion d'introduire de l'autocomplétion et de la frappe automatique dans certains champs.

On peut aussi choisir si on veut retenir ou non la version chiffrée du mot de passe maître pendant qu'une base de données est ouverte.

Pour le reste, il s'agit surtout de petites retouches et autres optimisations. Les notes de version sont disponibles par ici.