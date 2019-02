Non, EA n'a pas demandé la suppression d'un test video négatif sur Anthem

Jeuxvideo.com annonce être en mesure de confirmer que les prochaines consoles de Microsoft seront bel et bien présentées lors de l'E3 en juin prochain. Une affirmation osée, puisqu'elle s'accompagne de premières caractéristiques techniques.

Selon l'enquête de nos confrères, les données ayant fuité fin janvier seraient « proches de la réalité ». On se retrouverait alors avec deux configurations distinctes. Une Xbox « Lockhart » formerait l'offre d'entrée de gamme avec une machine dotée d'un processeur 8 cœurs/16 threads basé sur l'architecture Zen, accompagné d'un GPU de la génération Navi déployant plus de 4 Tflops, de 12 Go de GDDR6 et d'un SSD NVMe de 1 Go.

La seconde, nommée « Anaconda », disposerait d'un processeur et d'un stockage semblable, mais avec davantage de mémoire vive (16 Go de GDDR6) et un GPU d'une puissance brute de 12 Tflops. Cette dernière variante serait la seule dotée d'un lecteur Blu-Ray.

La présentation de ces deux consoles ne serait toutefois pas synonyme de lancement proche, puisque leur sortie serait prévue pour fin 2020. Le timing semble donc étrange, Microsoft n'ayant pas l'habitude de laisser autant d'écart entre la l'annonce initiale et le lancement. La Xbox One a par exemple été présentée fin mai 2013, pour un lancement le 22 novembre de la même année.

En dévoilant ses cartes si tôt, le géant américain risque de laisser assez de temps à ses concurrents pour réagir. À moins que l'objectif soit de perturber les ventes en annonçant que la prochaine génération de consoles est déjà sur les rails, ou de préparer les développeurs à une nouveauté particulière qui réclamerait du temps.