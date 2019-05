Nokia donne rendez-vous le 6 juin

Le principe reste le même que pour les éditions précédentes : « récompenser un article scientifique sur la protection des données personnelles et la vie privée [...] L’article doit être issu de travaux réalisés au moins en partie dans un centre de recherche situé sur le territoire de l’Union européenne ».

Cette année, il doit être paru entre janvier 2017 et juin 2019. Tous les détails et les liens pour candidater sont disponibles par ici.

Au début de l'année, l’article intitulé « Beauty and the Beast: Diverting modern web browsers to build unique browser fingerprints » avait été primé. Il « propose une analyse approfondie de la manière dont les internautes peuvent être tracés sur Internet par le biais d’une technique de traçage d’appareils appelée browser fingerprinting ».