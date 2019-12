Nokia C1 : un smartphone 3G d’entrée de gamme avec Android (9) Go pour les marchés émergents

Quelques jours seulement après le Nokia 2.3, HMD revient sur le devant de la scène avec un smartphone pensé pour des clients en Afrique, au Moyen-Orient et dans la zone Asie-Pacifique (APAC).

Ses caractéristiques techniques sont au ras des pâquerettes : écran de 5,45" (FWVGA+, 480p), 1 Go de mémoire, deux caméras de 5 Mpixels, 16 Go de stockage, batterie de 2 500 mAh, Android 9.0 (Pie) en version Go, etc.

Selon Juho Sarvikas, chef produit chez HMD, le but est de proposer un premier smartphone aux clients qui utilisent encore un téléphone classique. Au Kenya, le tarif est de 6 000 Shilling (kes), soit 53 euros avec une conversion bête et méchante.

Dans tous les cas, le nom C1 devrait rappeler des souvenirs aux plus nostalgiques d’entre nous. Pour rappel, nous avons récemment publié un guide d’achat sur les smartphones et les forfaits mobiles.