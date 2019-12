Nokia 2.3 : Android One et un écran de 6,2" avec encoche pour 109 euros

Ce smartphone d‘entrée de gamme exploite un SoC MediaTek Helio A22 (quatre cœurs) avec 2 Go de mémoire et 32 Go de stockage. Il fonctionne avec Android One (version 9 Pie) et est paré pour Android 10, affirme le constructeur.

L’écran de 6.2" (HD+) dispose d’une encoche pour la caméra de 5 Mpixels, complétée par deux autres de 13 et 2 Mpixels à l’arrière (pour la profondeur de champ dans le second cas). La batterie affiche une capacité de 4 000 mAh.

On regrette finalement l'absence de NFC, de lecteur d’empreintes digitales et d’USB Type-C, mais il s’agit généralement de fonctionnalités à oublier dans cette gamme de prix.

Le Nokia 2.3 sera disponible mi-décembre, pour 109 euros.