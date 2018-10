Nobel de physique 2018 pour trois chercheurs, dont le français Gérard Mourou

Arthur Ashkin, Gérard Mourou et Donna Strickland « ont révolutionné la physique des lasers » et obtiennent la plus haute distinction dans leur domaine.

L'américain Arthur Ashkin a été récompensé pour ses travaux sur des « pinces optiques » permettant de manipuler des cellules vivantes, virus et autres bactéries explique le CNRS. De leur côté, Gérard Mourou et Donna Strickland sont récompensés pour leurs travaux sur « la génération d'impulsions optiques très intenses et ultra-courtes ».

Comme le rappelle l'AFP, Donna Strickland est la troisième femme seulement à obtenir le Nobel de physique, après Marie Curie et Maria Goeppert Mayer, respectivement en 1903 et 1963. « Je pensais qu’il aurait été plus facile d’honorer les femmes physiciennes, nous en sommes là aujourd’hui et j’espère qu’avec le temps, les choses iront plus vite » explique-t-elle.

Ce problème ne touche pas que la physique : les femmes ne représentent que 5 % des lauréats depuis 1901. « C’est un faible pourcentage » reconnaît le secrétaire général de l’académie royale des sciences de Suède. « Nous avons pris des mesures pour encourager plus de nominations de femmes parce que nous craignons de passer à côté » de bons candidats, ajoute-t-il.

Pour en savoir plus sur les travaux de Gérard Mourou, vous pouvez lire ce portrait paru en 2009 dans Le journal du CNRS.