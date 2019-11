Noah Hawley réalisera le prochain film Star Trek, Chris Pine serait de nouveau le capitaine Kirk

Paramount a confirmé à Hollywood Reporter que l'homme derrière les séries Fargo et Legion, ainsi que le film Lucy in the Sky sera aux commandes du prochain film de l'univers Star Trek.

Aucun détail supplémentaire n'a été donné, mais il semblerait bien qu'il s'agisse d'une suite à la trilogie issue du reboot de J.J. Abrams en 2009 et qui s'est terminée avec Star Trek : Sans limites.

Selon nos confrères, il est prévu que Chris Pine reprenne son rôle du capitaine Kirk, de même que Zachary Quinto (Spock) et Zoe Saldana (Nyota Uhura).