Nintendo Direct « Nindies » : la Switch fait le plein de jeux indépendants, Into The Breach est disponible

Durant un peu plus de 15 minutes, plus d'une dizaine de jeux indépendants ont ainsi été présentés. Des titres rappelleront certainement des souvenirs à certains, car ils sont déjà disponibles sur d'autres plateformes, via Steam par exemple.

En vrac, voici un aperçu des titres annoncés durant la conférence : Hyper Light Drifter: Special Edition, Treasure Stack, Zarvot, Mineko's Night Market, Samurai Gunn 2, Bullet Age, The World Next Door, Levelhead, King of the Hat, TowerFall et Into the Breach.

Ce dernier est d'ailleurs d'ores et déjà disponible sur l'eShop de Nintendo, pour 14,90 euros.