Nintendo Direct : Luigi's Mansion 3 et Animal Crossing sur Switch, Kirby sur 3DS

Comme prévu, les clients intéressés peuvent précommander les nouveaux smartphones et montre connectée depuis 9h.

Rappelons que l'iPhone Xs débute à 1 159 euros pour sa version classique, et 1 259 euros pour la déclinaison Max. Les deux proposent 64 Go de base, des moutures 256 et 512 Go étant proposées. La note de l'iPhone Xs Max peut ainsi grimper jusqu'à 1 659 euros.

Les livraisons des iPhone Xs commenceront le 21 septembre. Notez que les modèles 64 Go ont déjà un délai de deux à trois semaines pour l'expédition.

Côté Watch, la Series 4 est également en précommande. Son tarif de base est de 429 euros, 529 euros pour la version 4G. Le délai d'expédition est actuellement de 7 à 10 jours.

Quant aux iPhone Xr, ils ne sont pas disponibles en précommande avant le 19 octobre. Que ce soit pour laisser la priorité aux Xs ou pour de simples questions de production, les intéressés devront donc attendre encore un mois.

Dans tous les cas, une pénurie de la plupart des modèles est à prévoir, comme chaque année à cette période.