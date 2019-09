Nintendo, Microsoft et Sony durcissent le ton autour des loot box

Android Q n’aura finalement aucun nom de pâtisserie ou sucrerie. Il s’appellera simplement Android 10, Google ayant décidé de ne plus donner aucun nom.

Dans un billet, l’éditeur explique que les chiffres sont non seulement plus simples à identifier, mais permettent également de se débarrasser de certaines problématiques liées aux noms ou lettres. Selon la langue de l’utilisateur, certaines lettres ne se distinguent pas suffisamment. En outre, bon nombre d'utilisateurs ne sont tout simplement pas au courant des conventions de nommage d’Android.

Cette simplification se retrouve dans un nouveau logo. Il ne change pas radicalement la donne mais se veut plus évident et accessible, la tête de robot emblématique étant toujours là.

Avant que ne débarque la version finale d’Android 10 dans quelques semaines, Google a commencé le déploiement de sa nouvelle version du Play Store. L’interface se veut plus simple et plus propre, davantage « premium ».

Comme l’App Store d’iOS, une barre de navigation en bas permet de jongler avec les grandes catégories : jeux, applications, films & séries et livres.

Faisant très largement appel au langage visuel Material, le nouveau Store est beaucoup plus blanc et épuré, mais on imagine qu’une version noire est déjà prévue pour Android 10.