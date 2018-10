Nintendo : plus de 20 millions de Switch vendues, la 3DS approche de la retraite

Nintendo a publié ses résultats financiers pour la première moitié de son exercice fiscal en cours. Le géant nippon y apparaît en solide forme, avec un chiffre d'affaires sur 6 mois de 389 milliards de yens (3,03 milliards d'euros) en hausse de 4 % sur un an. Son bénéfice net lui, progresse de 25 % sur un an pour atteindre 64,4 milliards de yens, soit 504 millions d'euros.

Du côté des ventes de consoles, 3,19 millions de Switch ont trouvé preneur au deuxième trimestre, soit 9 % de mieux que l'an passé. 22,8 millions de Switch sont ainsi désormais en circulation. Les ventes de jeux bondissent, elles, de 74 % pour atteindre 24,2 millions. L'objectif annuel de 20 millions de ventes semble donc en bonne voie, à condition que le lancement de Pokémon sur la machine soit réussi.

Du côté de la 3DS, on sent que la fin est proche, après huit années de bons et loyaux services. Seules 640 000 consoles ont été écoulées au dernier trimestre, soit 66 % de moins en l'espace d'un an. Les ventes de jeux sont elles aussi en berne, avec 3,3 millions d'unités écoulées. Nintendo espère tout de même vendre 4 millions de 3DS cette année.