Nintendo : pas besoin d'abonnement Switch Online pour jouer à Fortnite sur la Switch

L'assistant numérique a été lancé il y a un peu plus de trois ans maintenant. Après les États-Unis et le Mexique, la traduction automatique arrive donc en France, mais depuis ou vers l'anglais uniquement. M se propose donc de traduire vos messages si besoin et, bien évidemment, il est possible de désactiver cette fonctionnalité.

Laurent Landowski, expert de l’intelligence artificielle et du traitement du langage pour Facebook, donne des détails à 20 Minutes sur cet outil : « il repose sur les modèles que nous avons entraînés sur Facebook et Instagram [...] Mais on les adapte pour Messenger car les messages sont plus courts et il faut les traduire de manière quasi instantanée ».

Le cas de la messagerie instantanée est par contre un peu particulier : « Il y a des fautes d’orthographe, de l’argot, des abréviations… On ne met pas les accents pour aller plus vite ». Bref autant de points difficiles pour une traduction par une intelligence artificielle.

« Le modèle est en train d’apprendre ces spécificités » explique le responsable, reconnaissant que « la traduction de M ne sera pas parfaite au lancement, mais elle va s’améliorer au fur et à mesure ».