Nike se lance dans l'e-sport en sponsorisant la League of Legends Pro League

C'est fait, Nike vient de signer un accord de sponsoring de quatre ans avec Riot Games. La marque de vêtements deviendra ainsi l'un des partenaires de la League of Legends Pro League, l'équivalent chinois des League Championship Series.

Pour l'éditeur, et d'une manière générale pour le domaine de l'e-sport, il s'agit d'un évènement majeur. Le secteur est depuis toujours en quête de reconnaissance du grand public, et la signature d'un sponsor d'une telle envergure ne fait que crédibiliser davantage la discipline.

L'accord prévoit que Nike fournira l'ensemble des 16 équipes de la compétition en vêtements et chaussures. En filigrane, on comprend que la marque en profitera pour vendre ces équipements griffés par les meilleures équipes chinoises à leurs fans, et ils sont très nombreux.

On notera tout de même que la société américaine est loin d'être pionnière de l'e-sport. Plus près de nous, Adidas est par exemple partenaire de l'équipe française Vitality depuis plusieurs années, tandis que Puma équipe les Américains de Cloud 9.