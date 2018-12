Niantic (Pokémon Go) lèverait 200 millions de dollars, sa valorisation atteindrait 3,9 milliards

Comme à son habitude, l'équipe en charge du développement a mis en place une interface permettant aux clients du FAI de pointer les soucis rencontrés avec leur box.

Elle vient s'ajouter à celles déjà en place pour le Server, l'application Freebox, ou les Player des v5, Revolution (v6) et Mini 4K. Il est également possible d'effectuer des propositions et de voter. Sans promesse d'action évidemment.

La compatibilité AirPlay/Chromecast fait ainsi déjà partie des points les plus demandés. Or, ils dépendent surtout de la bonne volonté d'Apple et Google, guère ouverts quand il s'agit d'intégrer leurs protocoles à des boîtiers TV concurrents.