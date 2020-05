Newton Mail renaît encore de ses cendres et va devenir open source

La messagerie éditée par CloudMagic a connu une vie pour le moins agitée. Après avoir doublé ses tarifs en 2018 et finalement annoncée sa fermeture, la société a été rachetée par Essential… qui a mis la clé sous la porte il y a quelques semaines.

Finalement, plusieurs repreneurs se sont manifestés pour Newton Mail ; et les deux « gagnants » sont Maitrik Kataria et Justin Mitchell. Ils expliquent que le service continuera d’être proposé au même tarif de 50 dollars par an.

Pour ce (re)relancement, trois mois d’abonnement sont offert aux clients actuels, tandis que les anciens bénéficient d’une remise de 20 % s’ils reviennent.

Mais Kataria et Mitchell s’engagent également à ouvrir le code source de l’application et à proposer une solution pour de l'auto-hébergement afin que le service puisse fonctionner « indéfiniment ». Aucun calendrier n’est précisé.