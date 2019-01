New Horizons : une photo en haute définition de 2014 MU69 dans la ceinture de Kuiper

Près de trois semaines après les premiers clichés, la sonde a envoyé des photos en « haute résolution » – 135 mètres par pixel – de l'objet stellaire 2014 MU69, alias Ultima Thulé.

Les clichés ont été pris le 1er janvier et stockés dans la mémoire de la sonde avant d'être envoyés à la Terre les 18 et 19 janvier. Ils permettent de voir de nouveaux détails, dont des petites fosses de 700 mètres de profondeur et un cratère circulaire d'environ 7 km sur le plus petit des deux lobes.

« Cette nouvelle image commence à révéler des différences dans le caractère géologique des deux lobes d'Ultima Thulé, mais nous dévoile également de nouveaux mystères », explique Alan Stern, le principal chercheur de la mission.

D'autres images sont attendues, avec une résolution encore meilleure.