New Horizon envoie les premières photos de 2014 MU69 dans la ceinture de Kuiper

Après avoir survolé à toute vitesse Pluton, la planète déchue de notre système solaire, la sonde de la NASA se dirige depuis trois ans vers l'objet stellaire 2014 MU69 (alias Ultima Thulé).

« Nous sommes ravis de continuer d'avancer dans les profondeurs sombres du système solaire externe, vers une cible qui n'avait même pas été découverte lorsque la sonde avait été lancée », expliquait alors Jim Green, un des directeurs de la NASA.

Les premières images sont arrivées, comme prévu dès les premières heures de 2019. D'autres ont été prises lors du passage à grande vitesse (à une distance de 27 000 km), mais il faudra attendre plusieurs mois avant de récupérer l'intégralité des données, comme pour Pluton.

Ultima Thulé mesure environ 31 km de long et est composé de deux sphères l'une sur l'autre : Ultima de 19 km de diamètre et Thulé de 14 km de diamètre. Cet objet a été formé dans les tout premiers moments du système solaire, avec une collision à faible vitesse. New Horizons est donc comparé à une machine à voyager dans le temps par la NASA.

Les communications sont coupées jusqu'au 10 janvier à cause des interférences : la sonde est en effet dans la direction du Soleil vu depuis la Terre. De nouvelles images devraient être proposées à partir de février… en espérant que la sonde a correctement « visé » Ultima Thulé lors de son passage à toute vitesse.