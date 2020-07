New Deal mobile : Bouygues Telecom a rempli « avec succès ses objectifs de couverture »

Dans le cadre de cet accord, les quatre opérateurs nationaux devaient déployer 449 nouveaux sites ; « ils en ont livré conjointement 340, soit 75 % de l’objectif. La Fédération Française des Telecom annonce un objectif de 95 % fin septembre », explique le groupe de BTP.

L’opérateur revendique la place de « leader » : sur 101 sites à déployer pour le 27 juin, « Bouygues Telecom a livré 98 sites le 27 juin (soit 96 % de son objectif) et 102 au 1er juillet soit plus de 100 % de son objectif ! ». C’est 50 % de plus que les 70 sites annoncés le 10 juin par Olivier Roussat (directeur général délégué de Bouygues et président de Bouygues Telecom) lors d’une audition devant une commission du Sénat.

Dans tous les cas, quelques jours de retard ne sont pas problématiques étant donné la crise sanitaire et le confinement. Bouygues Telecom explique que, pour « livrer dans les temps le nombre de sites qui lui étaient impartis et rattraper le retard dû à la crise, [il] a soutenu ses sous-traitants présents dans le déploiement de ses infrastructures de réseaux ».

Comme nous l’avions déjà expliqué, « pour pallier le retard des travaux de raccordements électriques et proposer le service aux habitants le plus rapidement possible, Bouygues Telecom a décidé d’équiper une partie des sites de groupes électrogènes ».