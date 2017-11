Netgear intègre un contrôle parental Freemium : Circle with Disney

Un an après son lancement, NVIDIA est revenue au travers d’un billet de blog sur les accomplissements de son programme dédié aux jeux indépendants : Indie Spotlight. Il propose pour rappel à des studios de profiter d’un support étendu pour l’usage des technologies NVIDIA dans leurs titres, ainsi qu’un coup de pouce pour le marketing.

En l’espace d’un an, le caméléon dit avoir reçu plus de 800 candidatures à ce programme et en avoir retenu une centaine. Parmi eux, on retrouve notamment Dead by Daylight, Redout (que nous avons repéré à la Paris Games Week), ou bien Qube.

20 titres issus du programme ont par ailleurs rejoint le bouquet de cloud gaming GeForce Now, tandis que certains ont même été vendus en packs avec des cartes graphiques. Parmi ceux sortis cette année, deux ont franchi ou frôlé la barre du demi-million de ventes : Hollow Knight et Dead Cells.