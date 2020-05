Netflix va couper les comptes inactifs depuis au moins un an

C’est via un communiqué de presse que la plateforme de streaming détaille son approche : « nous demandons à tous ceux qui n'ont rien regardé sur Netflix depuis un an de confirmer s'ils souhaitent conserver leur abonnement. Et nous ferons de même avec tous ceux qui ont cessé de regarder nos programmes depuis plus de deux ans ».

Elle ajoute : « les abonnés commenceront à recevoir ces e-mails ou notifications cette semaine. S'ils ne confirment pas qu'ils veulent conserver leur abonnement, nous l'annulerons automatiquement ». Un abonné aura évidemment la possibilité de réactiver son compte par la suite. S’il le fait dans les 10 mois, il récupérera ses préférences et son historique.

Une belle annonce qui permet à Netflix de se positionner en fervent défenseur des consommateurs, avec une action qui ne concerne finalement que peu de clients : « ces comptes inactifs représentent moins de 0,5 % de l'ensemble de nos abonnés, à peine une centaine de milliers », explique la société qui revendique 182 millions de clients à travers le monde.

Les « pertes » liées à cette action sont déjà prises en compte dans les prévisions financières du groupe. Dans tous les cas, l’intention est louable et d’autres services (pas uniquement les salles de sport) devraient s’en inspirer.