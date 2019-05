Netflix sera à l'E3 pour parler jeux vidéo adaptés de ses séries

Après avoir proposé un jeu Stranger Things 8-bits sur mobile, la plateforme de streaming travaille sur une version plus élaborée baptisée Stranger Things 3 : The Game, prévue pour le 4 juillet.

Mais elle ne compte visiblement pas s'arrêter en si bon chemin. L'intitulé de sa conférence à l'E3 Coliseum laisse peu de place au doute : « Bringing Your Favorite Shows to Life : Developing Netflix Originals Into Video Games ».

Pour rappel, Netflix avait fait le contraire au cours des derniers mois en adaptant sur petit écran des jeux vidéo avec Castlevania, The Witcher et DEvil May Cry pour ne citer qu'eux.