Netflix renouvelle The Umbrella Academy pour une deuxième saison

L’environnement de développement intégré est maintenant disponible sur Windows et macOS avec toutes ses nouveautés.

La version Windows reste la « vraie », avec le plus grand nombre d’apports : nouvelle fenêtre de démarrage exposant les projets en cours et les ajouts principaux, une interface rafraichie (thème général, icônes, barres d’outils…), une recherche plus riche (commande, paramètres, etc.), des fonctions de nettoyage de code ou encore le support du modèle Pull Request et de la fonction stash de Git.

Mais la plus grosse nouveauté de Visual Studio 2019 est sans aucun doute l’intégration de Live Share, permettant le partage de code en équipe. On peut inviter des membres à inspecter le travail en cours, voire à corriger un problème, compléter une section, etc.

Live Share prend également en charge le C++ et Python, alors que les premières moutures ne supportaient que JavaScript, TypeScript et C#.

Ce renforcement du travail d’équipe est soutenu par des améliorations d’IntelliCode, pour rappel une extension d’IntelliSense nourrie à l’IA et sensible au contexte.

Les développeurs pourront ainsi former IntelliCode à leurs propres référentiels, partageables ensuite au reste de l’équipe. La fonction, une fois entraînée, permet d’économiser du temps, l’auto-complétion et les ajouts proposés répondant normalement au contexte et aux habitudes.

Quant à la version Mac, elle fait un bond en avant. Si la première était essentiellement un « repackaging » de Xamarin Studio (sur lequel elle est bâtie), elle se rapproche désormais beaucoup plus de la version Windows.

L’interface a donc été modifiée pour se rapprocher de celle de sa grande sœur, le moteur est le même et de nombreuses fonctions prennent désormais appui sur des capacités natives de macOS.

Le nouvel éditeur n’est cependant pas encore activé par défaut. On le trouve dans les options. Il fonctionne pour l’instant uniquement avec C# et XAML mais d’autres langages seront ajoutés avec la version « stable ».