Netflix renforce son contrôle parental, mais ce n'est pas encore ça

Depuis les paramètres du compte, il est déjà possible d'empêcher l'accès à des films et séries en fonction de leur classification (tous publics, 7+, 13+ et adultes). Tous les utilisateurs doivent alors saisir un code PIN pour passer outre cette protection.

Désormais, il est possible de faire de même pour un contenu en particulier. Là encore, il faudra se rendre dans les paramètres et saisir manuellement le nom des contenus auxquels vous souhaitez limiter l'accès.

La plateforme de streaming souhaite également mieux mettre en évidence la classification par catégorie d'âge lorsqu'un utilisateur lance un programme. Un message indiquera donc que la vidéo est recommandée aux plus de 16 ans par exemple. « Nous continuons par ailleurs à réfléchir à la manière de rendre ces informations plus descriptives et plus facilement identifiables pour nos abonnés » explique Netflix.

Dans tous les cas, on regrette qu'il ne soit toujours pas possible de définir de mot de passe pour accéder aux différents comptes. Cela permettrait de limiter les enfants à certains contenus, tout en laissant les parents libres de regarder ce qu'ils veulent sans devoir saisir le code PIN à chaque fois.

Actuellement, un compte « kids » peut changer d'utilisateur en quelques clics et se retrouver sur celui de ses frères/sœurs ou de ses parents très facilement.