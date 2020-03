Netflix rend open source son outil Dispatch, spécialisé dans la gestion de crise

Ce n’est pas la première fois que Netflix propose du code open source, comme en atteste son compte GitHub. C’est cependant la première fois que l’éditeur pousse autant un produit sous les projecteurs.

Dispatch est un service de gestion de crise, capable de s’interfacer avec d’autres outils courants en entreprise, comme Slack, GSuite et Jira. Il fournit une orchestration, dont les différents éléments seront ensuite envoyés à des services plus familiers du quotidien.

L’orchestration se fait dans quatre domaines : gestion des ressources (données d’incident et métadonnées de réponse), implication des individus (selon le contexte), gestion du cycle de vie et apprentissage des incidents.

Parmi les fonctions disponibles, on pourra déclarer un incident, déterminer un responsable, créer des canaux de communication appropriés, gérer les ressources disponibles, créer un rapport, prévenir les bonnes personnes, assurer le suivi de la résolution, etc.

Le code source de l’outil, sous licence Apache 2.0, est disponible sur GitHub. Dispatch s’installe quant à lui via Docker (17.05.0 et versions ultérieures). Compose 1.19.0 au moins est requis et au minimum 2,4 Go de mémoire.