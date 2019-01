Netflix rejoint la MPAA

Le FAI remet le couvert. Après avoir déployé une mise à jour 4.0.4 pour le boîtier Server de sa Freebox Delta uniquement, Free annonce de nouveau un firmware 4.0.4, pour les Freebox One et Révolution cette fois.

Il ne fait que corriger trois bugs : « menu DECT absent de l’interface tactile », « pas de Dect sur Freebox One » et « la programmation des enregistrements via le site Free ne fonctionne pas ».

Comme toujours, il suffit de redémarrer la box pour en profiter.