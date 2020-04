Netflix permet de protéger l’accès aux profils par un code PIN

Hasard ou pas du calendrier, il a fallu attendre le lendemain du lancement de Disney+ en France pour que la plateforme de streaming se décide enfin à revoir la gestion de son contrôle parental.

Il était déjà possible de restreindre les contenus en fonction de la catégorie d'âge (7+, 13+, 16+, 18+), mais on pouvait changer de profils comme de chemise puisqu’aucune protection n’était mise en place.

On peut désormais limiter l’accès via un code PIN. Il faudra se rendre dans les paramètres de votre compte, puis dans la section Profils et contrôle parental, dérouler le menu du profil qui vous intéresse et cliquer sur Verouillage des profils dans le menu.

D’autres petits changements sont présents, comme la possibilité de supprimer des séries ou contenus individuels pour un profil en particulier. Tous les détails se trouvent par ici.