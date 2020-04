Netflix passe à TLS 1.3 pour la sécurité des connexions

Le service de streaming ajoute le support de TLS 1.3 à son escarcelle, avec l’objectif de mieux sécuriser les connexions, tout en améliorant (légèrement) les performances.

Les avantages de TLS 1.3 par rapport à la version 1.2 sont connus. La norme a été finalisée en août 2018 et vient régler de nombreux problèmes constatés durant des années avec son prédécesseur.

Ses atouts sont nombreux : une phase de négociation client-serveur plus courte et en grande partie chiffrée, la capacité de reprendre une connexion récemment utilisée sans avoir à renégocier le chiffrement, ou encore l’abandon d’anciens algorithmes cryptographiques vulnérables (SHA-1, RC4, DES, 3DES, AES-CBC, MD5…) pour des primitives beaucoup plus sûres (ChaCha20, Poly1305, Ed25519, x448 et x25519).

Netflix vante ces avantages dans son billet de blog. L’éditeur publie également quelques résultats montrant une légère amélioration des performances, surtout pour initier les flux vidéo.

Notez qu’il s’agit d’un support de TLS 1.3, qui s’activera donc automatiquement sur les appareils le prenant en charge. Si Netflix devait être lancé sur une machine ou un navigateur ne le prenant pas en charge, il rebasculerait en TLS 1.2.