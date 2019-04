Netflix ne prend désormais plus en charge l'AirPlay d'Apple

L’application Netflix pour iOS ne supporte plus la diffusion via AirPlay. Un iPhone ou un iPad ne peut donc plus « streamer » ce contenu vers une Apple TV ou tout équipement compatible.

Pourquoi ? Officiellement, à cause de la future vague de mise à jour d’écrans connectés, bientôt compatibles AirPlay 2 (LG, Samsung, Sony et Vizio pour l’instant).

Selon un porte-parole de Netflix, AirPlay 2 renvoie trop peu d’informations sur les équipements compatibles. Netflix ne pourrait alors garantir la qualité du flux envoyé et préfère tout couper que proposer une expérience dégradée.

Voilà du moins pour la raison officielle, la société n’hésitant pas à jeter le bébé avec l’eau du bain. Pourquoi en effet une décision si radicale ?

Plusieurs, dont The Verge, évoquent la piste classique d’une « guerre froide » concurrentielle. Il pourrait donc s’agir d’une réplique à l’annonce récente de TV+, auquel Netflix ne participera pas. On a déjà pu voir que la nouvelle application TV ne concentrerait pas les contenus de Netflix, qui préfère garder sa propre interface.

Dans l’absolu, l’impact de la décision sera limité par la disponibilité de l’application Netflix dans la plupart des téléviseurs connectés.

Pour les possesseurs d’iPhone, cela signifiera par contre la fin d’un moyen pratique d’envoyer un flux vers sa télé. Si cette dernière est sous Android TV, la diffusion par Chromecast reste disponible.

En outre, il est probable qu'Apple soit sur la brèche suite à cette annonce. Il est donc possible que les concurrents trouvent un terrain d'entente. À moins que le véritable problème vienne d'ailleurs, par exemple des constructeurs.