Netflix donne des détails sur le nombre d’abonnés et les revenus par zone géographique

C’est une première pour la plateforme de streaming qui se contente généralement de chiffres globaux. Dans ce document transmis au gendarme de la bourse américain, la société détaille le nombre d’abonnés et les revenus par régions :

États-Unis et Canada : 67,1 millions d’abonnés payants, 12,36 dollars en moyenne

Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA) : 47,3 millions d’abonnés payants, 10,26 dollars en moyenne

Amérique latine : 29,4 millions d’abonnés payants, 8,21 dollars en moyenne

Asie-Pacifique : 14,5 millions d’abonnés payants, 9,31 dollars en moyenne

Les chiffres sont également l’occasion de voir que la zone EMEA présente la plus grosse progression sur le nombre d’abonnés : 9,5 millions sur les neuf premiers mois de l’année, contre 2.4 millions aux États-Unis et Canada et entre 3,3 et 3,8 millions dans les deux autres zones.