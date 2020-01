Netflix diffuse sa bande-annonce de Ghost in the Shell : SAC_2045

Les dérivés animés du célèbre manga de Masamune Shirow continuent d'être publiés. Le dernier en date arrivera sur Netflix en avril prochain.

C'est ce que confirme la version asiatique du service de SVOD en publiant une bande-annonce plus longue que le teaser diffusé en octobre dernier.

Et si certains avaient regretté le passage à la 3D pour des scènes de Ghost in the shell 2.0, ce n'est sans doute pas cet opus en 3DCG, lui donnant un style de production pour enfants, qui risque de les rassurer.

Deux saisons de 12 épisodes sont pour le moment attendues. Reste à espérer que le travail mené par Kenji Kamiyama, Shinji Aramaki et leurs équipes sur l'intrigue et les dialogues sera à la hauteur.