Netflix débarque (enfin) sur la Freebox Mini 4K et « bientôt » sur la Freebox Révolution

Cette annonce était attendue depuis le lancement du partenariat entre Free et Netflix sur les Freebox One et Delta. Le fournisseur d'accès à Internet précise au passage que la Freebox Révolution pourra prochainement en profiter.

« S’ils disposent déjà d’un compte Netflix, les abonnés n’auront qu’à s’identifier depuis l’application Netflix sur leur télévision pour accéder au service. Sinon, ils pourront créer un compte Netflix et souscrire au forfait de leur choix directement sur l’application ou depuis leur espace abonné Free ».