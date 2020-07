Netflix : Ted Sarandos devient co-directeur général, 10 millions d’abonnés de plus en trois mois

Cette nomination aux côtés de Hastings Reed (également co-directeur général) a été annoncée à l’occasion de la publication des résultats du deuxième trimestre 2020. Ted Sarandos garde en parallèle son poste de directeur du contenu.

La plateforme de streaming revendique au passage des revenus de 6,148 milliards de dollars, en hausse de 24,9 % sur un an. Le bénéfice net est de 720 millions de dollars, dans la lignée du premier trimestre.

Netflix revendique 192,95 millions de clients payants, soit 10 millions de plus que lors du précédent relevé. La société s’attend par contre à ce que le rythme revienne à la baisse sur la seconde moitié de l’année, les six premiers mois ayant été dopés par la crise sanitaire et les périodes de confinement.

En bourse, le titre prend un gadin de 7 %.