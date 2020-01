Netflix : hausse des revenus, du bénéfice et du nombre d’abonnés, dont 4,42 millions de plus en Europe

La plateforme de streaming qui vient d'inaugurer son nouveau siège en France a mis en ligne son bilan pour le quatrième trimestre de l’année.

Son chiffre d’affaires est de 5,467 milliards de dollars (2,4 milliards aux États-Unis, 2,9 milliards dans le reste du monde), en hausse de 30,6 % sur un an.

Le bénéfice net grimpe à 587 millions de dollars, contre 134 millions il y a un an et 665 millions au trimestre précédent. Netflix revendique 167,09 millions de clients, en hausse de 20 % sur un an et de 8,76 millions sur trois mois.

Ils ne sont que 550 000 de plus outre-Atlantique, alors que la zone Europe Middle East & Africa (EMEA) concentre le gros des recrutements avec 4,42 millions de clients supplémentaire.

Cela fait plusieurs trimestres que la tendance est à la baisse aux États-Unis, mais la multiplication des offres de streaming ne doit pas aider, notamment avec le lancement de Disney+.

Il faudra suivre les chiffres des deux prochains trimestres pour voir ce qu’il en sera en France et en Europe. En séance d’après clôture à la bourse, le cours de l’action grimpe de près de 3 %.