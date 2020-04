L’équipe IoT Vulnerability Research Team de Bitdefender (en partenariat avec PCMag) a identifié la brèche de sécurité pouvant conduire à une escalade de privilège.

Le fabricant a été informé de cette découverte le 20 décembre et l’a confirmée trois jours plus tard. Le 17 janvier, un correctif était déployé et une publication coordonnée a été décidée pour le 23 avril.