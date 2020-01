Netatmo annonce sa Serrure Intelligente (Bluetooth et NFC) avec détection d’intrusion

Le fabricant français explique qu’elle est « conçue pour résister aux attaques physiques et informatiques » et qu’elle est « certifiée A2P*, BZ+ et SKG ». De plus, elle dispose « d'un accéléromètre qui détecte les vibrations liées à une éventuelle tentative d'effraction ».

Elle utilise le NFC pour identifier les clés et ne propose en plus que du Bluetooth, elle n’est donc pas directement reliée à Internet. L’historique des entrées/sorties est stocké localement et nécessite une connexion Bluetooth pour y accéder.

Netatmo ajoute que sa Serrure « s'installe en remplacement du cylindre de porte existant » et que « l'utilisateur peut installer autant de Serrures Intelligentes qu'il le souhaite dans sa maison et n'utiliser qu'une seule Clé Intelligente ». Car oui, la serrure connectée fonctionne avec des « Clés Intelligentes », qui prennent la forme de clés classiques pouvant être activées ou désactivées depuis l’application.

L’autonomie des piles est de deux ans et un connecteur micro USB permet d’ajouter une alimentation de secours pour ouvrir la porte en attendant de remplacer les piles si besoin.

Enfin, la Serrure Intelligente est compatible HomeKit. Netatmo ne donne par contre pas de prix ou de date de disponibilité pour le moment.