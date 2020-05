Nest Aware (Plus) : les nouvelles formules d’abonnements pour la vidéosurveillance sont disponibles

Deux forfaits sont proposés et ils couvrent désormais l’intégralité des caméras Nest de votre domicile. Dans les deux cas, vous avez accès aux « Alertes intelligentes » lorsqu’une caméra détecte des sons ou une personne, la possibilité de définir des « Zones d’activité » et de partager des extraits vidéo.

Le premier palier – Nest Aware – est à 5 euros par mois (ou 50 euros par an) et donne un historique de 30 jours des événements. Le second – Nest Aware Plus – est à 10 euros par mois (ou 100 euros par an) avec 60 jours d’historique en plus des 10 derniers jours en 24/7.

Auparavant, les trois paliers donnaient accès aux mêmes fonctionnalités, mais avec des alertes et des enregistrements 24/7 sur 5, 10 ou 30 jours selon les cas.

Les abonnés actuels à un ancien forfait peuvent demander à migrer dès maintenant sur les nouveaux, à condition d’avoir transformé leur compte Nest en compte Google. Ceux qui le souhaitent peuvent également conserver leur offre actuelle.