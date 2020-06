Néo-banque : le Crédit Agricole lance Blank (avec ou sans compte) pour les professionnels

« Blank se compose d’un compte pro disponible en deux versions (classique et premium) ainsi que d’un espace de gestion lié au compte pro Blank ou à tout compte professionnel classique ouvert auprès d’une autre banque », voilà pour la promesse de ce nouveau service.

L’offre basique sans compte Blank (pour gérer son entreprise en ligne avec un compte pro existant) est facturée 7 euros HT par mois. Ajoutez 2 euros HT de plus pour avoir un compte Blank. Dans tous les cas, trois mois d’essai sont proposés gratuitement.

Pour 19 euros HT par mois, vous avez accès à la version Premium qui permet de remonter les limites (retraits et paiement) des cartes, le nombre de virements gratuits et de bénéficier d’un pack Pro Premium avec une assistance téléphonique, une garantie hospitalisation, etc. Tous les détails se trouvent par ici.