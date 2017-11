NAS QNAP : QTS 4.3.4 est disponible en version bêta

Moins de deux semaines après la version 5.5, l’outil permettant de mesurer les performances de son périphérique de stockage passe en 6.0.0.

On y trouve un nouveau test aléatoire (8 Queues et 8 Threads) pour SSD et la suppression des mesures de performances en lecture/écriture séquentielle simple (le test Q32T1 est toujours de la partie).

Enfin, la valeur maximale pour les débits passe à 999 999 Mo/s, de quoi laisser de la marge même, avec les SSD les plus rapides. Les notes de versions se trouvent par ici.