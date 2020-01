Nanoleaf : des accessoires dans la Gamme Intelligente et des Panneaux Lumineux Unifiés hexagonaux

La société propose déjà depuis longtemps des panneaux lumineux interconnectables afin de réaliser un dessin ou un logo. Ils sont de forme carrée ou triangulaire.

Une nouvelle série Panneaux Lumineux Unifiés est annoncée au CES de Las Vegas, avec une forme hexagonale cette fois-ci, et donc six faces connectables. Le fabricant ajoute que « toute la gamme de Panneaux Lumineux Unifiés sera interconnectable, même avec les autres formes de panneaux qui seront lancées courant 2020 et 2021 ».

Le tarif n‘est pas précisé, mais les produits Nanoleaf ne sont pas vraiment connus pour être bon marché. Il faut par exemple compter entre 19 et 25 euros pour un panneau triangulaire.

Le constructeur annonce aussi sa Gamme Intelligente, qui n’est en fait rien de plus qu’une série d’accessoires avec « interrupteur, ampoule, bouton et pont de connexion qui fonctionnent les uns avec les autres ».

Pour rester dans l’air du temps, Nanoleaf affirme ajouter une couche d’IA : « Le système évolue et devient de plus en plus intelligent au fur et à mesure du temps. Grâce à une combinaison de technologies intelligentes d’apprentissage, de détection de mouvements, de luminosité et de planification, Nanoleaf va optimiser l’automatisation de l’éclairage de la maison pour s’intégrer parfaitement à la vie des habitants ».

Là encore, pas un mot sur les tarifs ni la disponibilité.