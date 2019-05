Nabaztag : le 27 mai, une campagne Ulule pour ressusciter le lapin connecté avec un Raspberry Pi

Après avoir changé plusieurs fois de mains, le couperet tombait en 2015 : les serveurs étaient coupés. Des solutions alternatives se sont toutefois développées entre temps.

À l'initiative d'Olivier Mével, co-créateur du Nabaztag et cofondateur d'Enero, « une partie de l’équipe originale s’est réunie pour redonner vie aux lapins abandonnés » : « Une nouvelle architecture électronique a été créée par Enero et le logiciel a été re-développé par Paul Guyot (ancien CTO de Violet et désormais fondateur de Semiocast), permettant à tous les propriétaires de Nabaztag de retrouver ses fonctionnalités originales », explique Enero.

Le kit est basé sur un Raspberry Pi Zero. Il comprend une carte électronique qu'il faudra mettre en place sur le Nabaztag ou Nabaztag:tag. Une greffe du cœur en quelque sorte, avec un projet « 100 % open source ». Parmi les services mis en avant : « horloge, humeurs, taï-chi, météo, reconnaissance vocale locale, mariage d'oreilles… ».

Enero annonce enfin que le kit sera proposé à partir du 27 mai 2019 sur la plateforme de crowdfunding Ulule, sans donner le prix pour l'instant.