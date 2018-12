N26 revendique plus de deux millions de clients

Valve vient de retoucher son accord sur la répartition des revenus entre Steam et les éditeurs présents sur sa plateforme, en y créant un système à trois paliers, rétroactif au 1er octobre 2018.

Désormais, le partage ne se fera plus systématiquement à raison de 70 % pour l'éditeur et 30 % pour Steam. Lorsqu'un jeu génère plus de 10 millions de dollars sur Steam, le partage sera ajusté à 75/25 pour les revenus dépassant cette tranche, puis à 80/20 pour les recettes au-delà de 50 millions de dollars. Les ventes de DLC et de contenus additionnels sont comprises dans le calcul.

Selon Valve, cette nouvelle répartition vise à « récompenser les développeurs de grands jeux pour les effets positifs qu'ils apportent au réseau et à mieux aligner leurs intérêts avec ceux de Steam et de la communauté ». Il s'agit aussi d'éviter une nouvelle fuite des grands éditeurs vers des plateformes entièrement sous leur contrôle, comme ont déjà pu le faire Bethesda, Electronic Arts, ou plus récemment Activision, privant Valve d'importantes sources de revenus.