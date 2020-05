N26 lève encore 100 millions de dollars, sa valorisation monte à 3,5 milliards de dollars

La néobanque annonce « l'extension de sa Série D de 100 millions de dollars pour la porter à 570 millions avec la participation de tous ses investisseurs principaux ».

Cette manne financière servira à « accélérer son développement et renforcer sa position sur ses principaux marchés ». La jeune société précise ainsi avoir levé plus de 800 millions de dollars, pour une valorisation de 3,5 milliards de dollars.

Elle revendique 5 millions de clients et ajoute que la pandémie de Covid-19 a changé les habitudes : « Au cours du mois dernier, nous avons observé les gens délaisser les espèces et se tourner vers le sans-contact et les achats en ligne », avec une « croissance inédite » pour les clients de plus de 65 ans.